Shock al Bayern, il tecnico Nagelsmann rivela: “Ricevute 450 minacce di morte”

Dichiarazioni shock di Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco. Il tecnico ha ammesso di aver ricevuto una sequenza di minacce di morte attraverso i social dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Villarreal: “So che riceverò sempre critiche da tutte le parti, è normale e posso affrontarlo. Ma con 450 minacce di morte su Instagram non è così facile” afferma il 34enne, arrivato in questa stagione al posto di Hansi Flick: “Se le persone vogliono uccidermi è una cosa, ma attaccano anche mia madre a cui non importa nemmeno del calcio. Non capisco, non appena la gente spegne la TV dimentica tutta la decenza e pensa di essere sempre nel giusto, ed è pazzesco”. Circa l’eventualità di sporgere denuncia, Nagelsman spiega: “Non finirei mai. Ricevo minacce dopo ogni singola partita, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo”.

Fonte: TMW