Una notizia tragica, che ogni appassionato di sport non avrebbe mai voluto sentire. Giampiero Galeazzi, storico telecronista sportivo e giornalista Rai, è morto oggi a 75 anni. Da tempo “bisteccone”, come veniva soprannominato per la sua stazza, combatteva contro una malattia che in data odierna lo ha portato via. Tutta la redazione di IamNaples si stringe intorno alla famiglia con sentite condoglianze..