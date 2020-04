Si va verso la conclusione anticipata della Serie C, lite tra club ed Aic in merito agli stipendi

Si è tenuta quest’oggi l’importante assemblea dei club di Serie C per discutere del futuro prossimo Pubblicato il alle 17:16 da •

Si è tenuta quest’oggi l’importante assemblea dei club di Serie C per discutere del futuro prossimo. La decisione sembra essere quella di chiudere qui il campionato in anticipo. A confermarlo è anche un tweet del giornalista Nicolò Schira: “LegaPro verso la conclusione anticipata. I presidenti in blocco hanno votato per non far riprendere la stagione 2019/20 e chiudere qui i campionati. Lite tra club e l’AIC in merito alla cassa integrazione per i calciatori della Serie C”, è quanto si legge sul suo profilo.