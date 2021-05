Sickwolf: “Spalletti al Napoli? Non è l’uomo giusto per vincere lo Scudetto”

Tra i più famosi youtuber c’è Sickwolf che conta ben 535 mila iscritti tra i suoi due canali You Tube e su Intagram ha ben 153 mila follower. Sickwolf è un grande tifoso della Roma e da poche settimane è uscito nelle librerie il suo libro “Ad Maiora”. La redazione di SerieANews.com l’ha intervistato in esclusiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di IamNaples: ”

Il calciomercato, in questo momento, è molto incentrato sugli allenatori. Si parla tanto di un Luciano Spalletti in orbita Napoli. Può far bene l’ex tecnico della Roma sotto l’ombra del Vesuvio? Cosa pensi della serie su Totti?

“Non nutro tanta simpatia per Spalletti, ma è stato uno degli allenatori più preparati che sono passati a Roma dal 2000 ad oggi. Non è un allenatore giusto per vincere lo Scudetto e il Napoli sbaglierebbe a prenderlo se l’obiettivo dovesse essere quello di vincere il campionato. Spalletti è un tecnico da piazzamento: in Champions ti porta sicuramente. Serie su Totti? Mi è piaciuta, ci sono momenti che mi hanno fatto ridere. E’ la campana di Totti e non di Spalletti, ma l’ho apprezzata particolarmente”.

L’argomento principale delle ultime settimane è stata la Superlega. Cosa pensi del progetto Superlega? Hanno ragione Florentino Perez ed Agnelli ad affermare che i giovani di oggi si annoiano a guardare il calcio?

“La Superlega era un progetto solo economico. Non è vero che i giovani non seguono più il calcio e l’esempio è il mio canale su You Tube dove ci sono tanti giovani che mi seguono. La Superlega era un format geniale, ma il vero problema è stato togliere il merito sportivo. E’ stata gestita molto male e si sono fatti un grande autogol”.

Il campionato sta volgendo al termine. Chi ti ha sorpreso e chi ti ha deluso in questa stagione?

“La Juventus mi ha deluso più di tutte. La decisione di mettere Pirlo in panchina è stata sbagliata sin dall’inizio. Non sono così sicuro che la classifica sarebbe stata la stessa se Inter e Juve avessero avuto i tecnici invertiti. L’allenatore fa veramente tanto in un club. Pirlo è stato lanciato nel mondo degli allenatori come se domani io allenassi la Roma. La sorpresa? Il Milan. Pioli ha fatto un mezzo miracolo. I rossoneri si meritano la Champions, mentre la Juventus non meriterebbe la qualificazione”.