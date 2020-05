Signorini: “Maradona sogna Napoli. Paradela ha avuto la sua benedizione”

È intervenuto in diretta Facebook con Il Bello del Calcio Fernando Signorini, preparatore storico di Diego Armando Maradona che con Diego ha vissuto anche anni incredibili a Napoli tra le vittorie dell’argentino in maglia azzurra.

“Maradona non aveva bisogno di molto per fare bene: bastavano un pallone e i tifosi allo stadio che lo acclamavano. Ricordo molto bene i due giorni degli scudetti, sono giorni che non si dimenticano. Una volta Luciano De Crescenzo ci disse che Diego era un napoletano che era nato per caso in Argentina. E un po’ vale anche per me. Ho vissuto anni fantastici in azzurro. Prima di arrivare al Napoli per il primo ritiro con la squadra, Diego mi chiese di allenarsi per dieci giorni senza sosta a Buenos Aires, voleva arrivare al meglio in Italia, sapeva di dover dare il meglio di sé. Se non avesse giocato per il Napoli non avremmo mai conosciuto il vero Maradona”.

Ha raccontato poi un episodio particolare del Diez napoletano. “Diego aveva bisogno di un dentista e ce ne facemmo consigliare uno da Ramon Diaz, che aveva giocato a Napoli. Lo studio era ad Acerra e in poco tempo trecento o quattrocento persone si ritrovarono fuori lo studio medico. Ci fecero scavalcare un muro per uscire sul retro sfuggendo alla folla. Capitò lo stesso anche una volta in pieno centro città: lasciai Diego in una gioielleria, mentre provavo a parcheggiare l’auto fu assalito dalla folla festante. Anche quelli sono stati momenti indimenticabili” ha continuato. “La stampa? Diego ha sempre saputo riconoscere chi faceva bene il suo lavoro e chi invece inventava approfittando del suo personaggio. Con i primi si comportava con rispetto e amicizia, ai secondi non ha mai rivolto la parola”.

Il Maradona allenatore. “José Paradela è un calciatore molto interessante, anche le big d’Argentina come il River si sono interessate a lui per prenderlo dal Gimnasia. È un calciatore molto intelligente, molto pronto anche tatticamente. Una delle migliori promesse del calcio argentino e ha tanta voglia di arrivare in Italia. Poi se Maradona è pronto a scommettere su di lui allora noi dobbiamo solo credergli e aspettarlo. Il Diego allenatore non potrà mai fare bene come il Diego calciatore, ma solo perché è stato il migliore di tutti i tempi, irraggiungibile. Allenatore del Napoli? Gli piacerebbe molto, sarebbe una pazzia incredibile per tutti. Se De Laurentiis mi sta ascoltando gli consiglierei di avere sempre nel club una persona come Maradona”.