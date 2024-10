Simeone: “Il mister è bravo a gestire tutti. Stesse emozioni di due anni fa? Non voglio dire niente”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l’Empoli: “Non solo chi scende in campo, non solo i primi 11 sono importanti, siamo tutti una squadra. L’importante è che tutti abbiamo fame di vincere, dobbiamo avere umiltà, essere compagni, quando è sporca la partita e non è facile, l’aiuto di chi entra è sempre importantissimo, lo facciamo anche in allenamento, il mister è bravo a gestire tutti, chi entra dà tutto per la squadra. Se avverto ‘vibes’ positive come quelle che c’erano due anni fa? Non voglio dire niente, quello che uno sente lo sa, lo deve tenere per sè, andiamo avanti, c’èda fare ancora tanto, c’è atmosfera, siamo tutti insieme, andiamo avanti”.