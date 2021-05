Simy: “Osimhen fortissimo, destinato a una carriera eccezionale”

Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni di ‘Fanpage.it’ di Osimhen:

“Per me è un attaccante fortissimo, destinato ad una carriera eccezionale. Il campionato italiano poi è perfetto per lui, perché potrà migliorarsi tantissimo. Secondo me in pochissimo tempo potrà diventare uno dei migliori in circolazione. È in costante crescita e sono particolarmente contento per lui, perché se lo merita. È veloce, è potente, ha tecnica, ha davvero tutto per fare grandi cose. Me lo auguro anche da nigeriano, perché potrebbe essere il futuro della nostra nazionale, ma anche del calcio in generale, per i prossimi dieci anni”.