Sindaco Castel di Sangro: “Lavoriamo già al prossimo ritiro. Il Napoli arriverebbe qui ad agosto”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso – rieletto con uno schiacciate 84% di preferenze – ha parlato del prossimo ritiro del Napoli: “Non ci siamo mai fermati, siamo già al lavoro per il prossimo ritiro del Napoli. Speriamo di non avere più le restrizioni per il Covid e di poter dare la massima capienza allo stadio per l’anno prossimo.

Realizzeremo un allestimento nelle aree adiacenti allo stadio per 10mila persone per il contatto tra i calciatori e il pubblico. Non so cosa il Napoli deciderà per quanto riguarda Dimaro, sicuramente ci andranno visto l’impegno preso. Credo che a Castel di Sangro gli azzurri arriveranno ad agosto“.