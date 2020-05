Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Stiamo già sistemando il campo dal punto di vista naturale per farlo diventare perfetto per luglio. Aspettiamo anche noi le notizie del calcio nazionale per capire come approcciarci, noi siamo già pronti. Settembre a Dimaro? Speriamo, per noi non c’è nessun problema. Questo dipenderà molto dalla possibilità degli assembramenti. Noi lavoriamo per essere pronti”.