Siparietto tra Mourinho e Spalletti: “Perché ha dato il rosso anche a te?”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Roma-Napoli e del siparietto più gustoso che si svolge alle spalle della sala stampa dove Mourinho e Spalletti si incrociano e si abbracciano con sincero trasporto: “Luciano sottolinea con complicità: «Hai capito quello che devi fare…» quasi voglia dargli un consiglio sull’ambiente romano. Poi si allontanano ridendo e scaricando l’adrenalina di una gara complicata per tutti. Il portoghese fa in tempo però a chiedere: ‘Perché ti ha dato rosso anche a te?’. E Spalletti risponde dispiaciuto: ‘Sono andato a salutare Massa parlandogli di alcuni episodi e poi alla fine gli ho detto “comunque bravi’, applaudendo. Lì a un passo, per farmi sentire, e lui ha frainteso. Ma non c’era nulla di ironico. Hanno arbitrato bene veramente. E io sono stato fermo e zitto al mio posto per tutta la gara. Mi ha detto io scrivo quello che ho sentito. Ma non è successo niente”.