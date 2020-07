Siviglia, caos Banega: l’argentino senza mascherina in una discoteca con 12 casi di Covid

Ever Banega torna a far parlare di sé. Infatti, dopo che la moglie aveva postato una foto che lo ritraeva al tavolo insieme ai compagni Ocampos,Vazquez e De Jong in pieno lockdown, ora l’argentino è tornato a violare le regole anti contagio.

Come afferma Radio Estadio, il numero 10 del Siviglia è stato immortalato in una discoteca senza portare la mascherina, obbligatoria per legge.

Nella stessa discoteca, inoltre, nelle ultime ore si erano già registrati alcuni casi di COVID-19, precisamente 12. In Spagna è quindi scoppiata la polemica per il comportamento dell’ex interista. La Liga è da poco terminata, e il Siviglia è proiettata all’incontro di Europa League contro la Roma del 6 agosto. Con un caso Banega da gestire.

