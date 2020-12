Il Napoli domenica alle 18:00 affronterà in trasferta il Crotone, per il decimo turno di Serie A. Come riporta Sky Sport, Bakayoko, avendo scontato il turno di squalifica, tornerà titolare in un centrocampo a tre con Zielinski ed Elmas. L’unico indisponibile in rosa è Osimhen, dopo la negatività al Covid-19 di Rrahmani. In attacco pronto il tridente leggero con Lozano stavolta titolare a sfavore di Politano. In porta, invece, il favorito è Meret.