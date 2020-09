Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sulle frequenze di Sky Sport 24, ha dato importanti aggiornamenti circa la trattativa in corso tra il Napoli e il Manchester City per Kalidou Koulibaly: “Ad oggi non c’è l’offerta del City per Koulibaly, c’è solo a parole e probabilmente, da ciò che abbiamo capito, non soddisfa pienamente il presidente De Laurentiis. Prima di ragionare concretamente su un’offerta bisogna che arrivi in maniera scritta”.