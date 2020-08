SKY – Aggiornamenti Insigne, ci sono grosse possibilità di vederlo dal primo minuto al Camp Nou

Vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona è una speranza alla quale i tifosi del Napoli continuano a restare attaccati, viste anche le indiscrezioni tutto sommato positive che arrivando dall’ambiente azzuro. Anche Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha dato le ultime riguardo il capitano del Napoli: “L’azzurro ha già cominciato le terapie ieri al centro tecnico di Castelvolturno proseguendo oggi con lo staff medico e programmando il lavoro dei prossimi due giorni che saranno decisivi.

Dagli ambienti Napoli filtra ottimismo: il calciatore vuole esserci e Gattuso non vuole farne a meno, le percentuali di vederlo dal primo minuto al Camp Nou restano alte e devono essere confermate dagli ulteriori test che il club farà nelle prossime ore. Esami che serviranno alla squadra per ritrovare uno dei propri fari in mezzo al campo e ai tifosi per rinnovare la fiducia in vista di Barcellona e di una notte da sogno in cui Insigne proprio non può mancare”.