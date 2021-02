Sky, arriva la stangata dal tribunale: dovrà versare i 131 milioni della stagione 2019/2020

Stando a quanto riportato dall’ANSA, il Tribunale di Milano avrebbe ordinato a Sky di versare la rata di 131 milioni nelle casse della Lega Serie A. La emittente non aveva ancora versato l’ultima rata per i diritti dello scorso campionato, chiedendo uno sconto dopo la modifica avvenuta al calendario del campionato 2019/2020 causa Coronavirus. Il Tribunale però senza entrare nei meriti della vicenda pare abbia imposto a Sky di versare comunque i 131 milioni dell’ultima rata, in attesa della nuova udienza in programma l’8 giugno.