Sky, Assogna: “Dal punto di vista tecnico Spalletti è una scelta vincente”

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti? E’ uno dei migliori allenatori della sua generazione. La grande sorpresa è che lui non alleni il Real Madrid o una delle grandi della Premier. Dal punto di vista tecnico è una scelta vincente, ha grandi conoscenze. Si adatta senza dogmi al materiale che ha a disposizione ed è un vantaggio di gruppi squadre con giocatori già affermati. Sarri alla Roma? Sarri e Friedkin si piacciono. Sarri è intrigato dall’esperienza romana ma non solo. Lo stuzzica anche il ritorno in Premier. C’è un feeling reciproco però tra Roma e Sarri. Mi risulta che Sarri abbia preso anche informazioni sui campi di Trigoria. So che non ha chiesto molti giocatori e non ha particolari esigenze. E’ un accordo ancora da strutturare e concludere”.