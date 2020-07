SKY – Atalanta, aggiornamenti sulle condizioni di Muriel: contro il Brescia non sarà convocato

Luis Muriel non potrà essere in campo questa sera contro il Brescia. L’attaccante colombiano, infatti, è stato nelle scorse ore ricoverato in una clinica di Bergamo, in seguito a un trauma cranico rimediato per via di una caduta.

Secondo una prima ricostruzione, durante un pranzo con i compagni di squadra il bomber dell’Atalanta è scivolato in piscina, procurandosi un trauma cranico per via di una botta alla testa. Le condizioni dell’attaccante non sono preoccupanti, resta tuttavia da escludere che possa essere in campo già stasera: Muriel, infatti, è tornato a casa dopo una serie di accertamenti in clinica, ma non dovrebbe neppure essere convocato per la sfida delle 21.45.

Difficilmente Gasperini forzerebbe un suo ingresso a partita in corso, tenendo pure conto delle numerose possibilità che, nel derby di questa sera, i nerazzurri si presentino con tante riserve in campo da 1′. Un grande spavento, in casa Atalanta, ma fortunatamente nulla di più.

