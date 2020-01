Il giocatore, classe 1996, è molto richiesto in Serie A Pubblicato il alle 22:40 da •

L’Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale: Simon Kjaer non ha convinto Gian Piero Gasperini, che dunque ora attende un rinforzo nel reparto. I nerazzurri hanno in programma domani un incontro col Torino per discutere di Kevin Bonifazi.

Il giocatore, classe 1996, è molto richiesto in Serie A e l’Atalanta cercherà di capire se le cifre richieste dai granata saranno in linea con la valutazione che i bergamaschi fanno di Bonifazi per questa operazione.