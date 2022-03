SKY – Atalanta-Napoli, possibilità anche per Tuanzebe: Spalletti pensa al cambio modulo

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, non ha ancora deciso chi schierare in campo contro l’Atalanta nella sfida di domenica 3 aprile al posto di Giovanni Di Lorenzo, terzino infortunatosi al ginocchio contro l’Udinese. Per gerarchie toccherebbe a Kevin Malcuit, ma la condizione fisica del francese non è delle migliori e solo martedì dovrebbe riaggregarsi al gruppo con i compagni. Per questo motivo, salgono le chances da titolare per il giovane Alessandro Zanoli, ma attenzione anche alla possibilità Axel Tuanzebe, difensore centrale, con il quale si passerebbe alla difesa a 3, ripetendo il modulo della hgara di andata contro i bergamaschi