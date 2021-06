SKY – Atletico Madrid, in chiusura De Paul: c’è l’accordo tra i club

Manca soltanto da definire il contratto del giocatore, come riporta il portale Gianlucadimarzio.com, attualmente impegnato in Copa America con l’Argentina, prima del via libera definitivo. Solo allora De Paul potrà vestire la maglia dell’Atletico.

Per De Paul si chiude così un’esperienza di cinque anni in Italia con la maglia dell’Udinese. Per lui si tratta di un ritorno in Spagna dopo che ha giocato con il Valencia tra il 2014 e il 2016.