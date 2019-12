SKY – Il Bari è su Kevin Piscopo dell’Empoli

Il Bari, secondo in classifica nel Girone C della Serie C, ha perso solo due partite su 19 in campionato nel girone di andata. La distanza dalla Reggina capolista è tanta (10 punti) ma la squadra di Vivarini cercherà di ripetersi nella seconda parte della stagione, chiedendo una mano al calciomercato. Piace Kevin Piscopo, punta classe 1998 dell’Empoli.

L’attaccante ha voglia di dimostrare le sue qualità dal momento che non sta trovando tanto spazio all’Empoli (solo 179′ totali in Serie B) e a gennaio può partire. Su di lui il Bari e altri club di B che lo stanno valutando da vicino in attesa di capire se farsi avanti o meno. Ma il ragazzo piace e ha estimatori al Bari in primis.

fonte: gialucadimarzio.com