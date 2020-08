Sky – Bari, Vivarini non sarà più l’allenatore: corsa a due per la panchina

Vincenzo Vivarini non sarà l’allenatore del Bari nella stagione 2020/21: la decisione non è ancora ufficiale ma è maturata nelle scorse ore dopo nuovi confronti interni alla dirigenza biancorossa. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky, nonostante un altro anno di contratto con l’allenatore di Ari, il club pugliese ha deciso di non proseguire il legame. Ora toccherà al nuovo direttore sportivo Giancarlo Romairone – per lui due anni di contratto, il suo ingaggio sarà ufficiale tra giovedì e venerdì – scegliere il nuovo allenatore del Bari: Gaetano Auteri, ultima stagione a Catanzaro, e Fabio Caserta, ex allenatore della Juve Stabia, sono i due profili più accreditati per la successione di Vivarini.