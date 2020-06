SKY – Benevento, pronto il colpo per la A: occhi su Gervinho

Occhi su Gervinho, attaccante del Parma, classe ’87. Primi contatti avviati, il presidente giallorosso vuole regalare a Inzaghi un grande colpo per il ritorno in Serie A. L’ex Roma – rientrato in Italia nel 2018 dopo l’esperienza in Cina con l’Hebei – potrebbe essere il primo tassello.

Fonte: gianlucadimarzio.com