SKY, Bergomi: “Il Napoli è cresciuto in due aspetti, profondità di rosa e attacco”

Giuseppe Bergomi, ex difensore campione del Mondo nel 1982 e ora opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Ieri si sono giocate due gare bellissime. A Roma però un pareggio corretto e divertente. Inter-Juventus è stata più sotto ritmo e più di gestione. Napoli cresciuto, le partite si sporcano e non ci sono più schemi per la pressione avversaria e gli azzurri l’hanno gestita bene. Rosa profonda e Spalletti esalta l’attacco, Osimhen è imprendibile. Scudetto? Milan e Napoli hanno qualcosa in più, difficile recuperare il distacco per le altre. Coppa d’Africa? Si giocherà al caldo, quella competizione porta via tante energie”.