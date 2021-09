SKY, Bucciantini: “Napoli in armonia. Osimhen è un ragazzo che è già uomo”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è un’armonia, in questo momento ci sono tanti giocatori che sono al massimo. In tanti sono tornati ai loro migliori momenti e Osimhen adesso sta dimostrando il suo livello. La società ha lavorato bene in questi anni, nonostante il Covid si è permessa un anno di agilità senza dover cedere nessuno. All’ultimo momento ha scelto un centrocampista con le caratteristiche che mancavano alla squadra. Quando tutto funziona chi comanda, la società e l’allenatore, hanno dei meriti. Non avevo dubbi, quando parlavo del Napoli come la favorita del campionato pensavo alla serenità che c’era all’interno del club. In questa rosa ci sono giocatori che già hanno fatto 90 punti e sanno come farli.

Osimhen? In questo momento nel Napoli c’è un centravanti che sgamba in campo. E’ un giocatore che non fa fatica col dialogo con i compagni e aggiunge profondità, duelli, palla alta e umiltà. Al Lille lo chiamavano l’umile Victor anche per la storia della sua infanzia. E’ un giocatore anche un po’ miracoloso per le sue doti fisiche, è un ragazzo che è già uomo. A 15 anni quando era capocannoniere dei Mondiali Under 17 era già uomo”.