SKY – Cagliari-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: Ounas titolare

Giornata di vigilia in casa Napoli: lunedì 21 febbraio il club azzurro sarà ospitato dal Cagliari per il primo posticipo del lunedì. Il fischio d’inizio sarà alle 19. Dopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona in Europa League, la squadra di Luciano Spalletti cerca punti importanti per continuare a coltivare il sogno scudetto. Tante defezioni per Luciano Spalletti che fa la conta degli indisponibili. Oltre al centrocampisti Frank Anguissa, non sarà della partita anche Lorenzo Insigne. Anche Victor Osimhen non è al meglio, ma stringe i denti come Fabian Ruiz. L’allenatore toscano punterà su David Ospina tra i pali. La difesa sarà composta da Giovanni Di Lorenzo e Juan Jesus sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà composta da Kalidou Koulibaly e Amir Rrahmani. Uomini contati anche in mezzo al campo: per questo motivo, Luciano Spalletti ha provato Mario Rui in mediana, che dovrebbe affiancare Diego Demme. Sulla trequarti, spazio a Adam Ounas, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Ballottaggio, invece, per il ruolo di prima punta: in questo momento, Andrea Petagna è in vantaggio su Dries Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna. All: Spalletti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com