Il Cagliari cerca un centrale per gennaio: sesti in classifica in zona europea, i sardi vogliono un rinforzo nel reparto. Secondo Sky, il nome è Lorenzo Tonelli del Napoli. Zero presenze in stagione con la maglia azzurra dopo il prestito della scorsa stagione alla Sampdoria, è in uscita dal club di Aurelio De Laurentiis: il ds Marcello Carli lo ha già avuto a Empoli.