Nel corso della trasmissione Sky Calcio – L’originale, Paolo Condottò ha parlato così in merito alla lotta scudetto:

“Continuo a dare come favorita l’Inter, che come valori assoluti è leggermente superiore a Milan e Napoli. Ma se parliamo di reparti, l’attacco del Napoli non ce l’ha nessuno. Mertens è il dodicesimo uomo più forte del campionato. Nessuno può buttare in campo, nell’ultima mezz’ora, un calciatore che è subito pronto come lui, è fantastico”