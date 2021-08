SKY – Chi è Hincapié, il giovane difensore che piace al Napoli

Si chiama Piero Martin Hincapié, come riporta Sky Sport, Reyna ed è il giocatore che interessa al Napoli per rinforzare il reparto difensivo della squadra di Luciano Spalletti. Classe 2002, è un difensore centrale che ha già fatto parlare bene di sé e non solo in Ecuador: qualcuno lo chiama “il miglior difensore centrale in prospettiva di tutto il Sudamerica”. Parole del presidente del Talleres, il club argentino che detiene il cartellino del giocatore dall’agosto del 2020 e che ora rischia di dover cedere all’assalto dei club europei. Lo scorso luglio, Hincapié ha anche preso parte alla Copa America con il suo Ecuador: nonostante i diciannove anni, il giovane è stato subito schierato titolare dal suo CT Alfaro e non è più uscito dal campo. Per la sorpresa generale, Hincapié ha giocato tutte le partite dell’Ecuador in Copa, da titolare e senza mai essere sostituito. E soprattutto: dando una grande impressione. L’allenatore del Talleres, il suo club, lo ha messo però fuori rosa in attesa degli sviluppi di mercato: “Deve chiarire la sua posizione in merito al futuro”: ha gli occhi dell’Europa addosso. E il Napoli proverà ad anticipare la forte concorrenza.