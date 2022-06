SKY – Chiellini, accordo raggiunto con il Los Angeles FC: manca solo la firma

Chiellini è pronto a sbarcare in MLS. Il difensore ormai ex Juventus, che ha salutato anche la Nazionale italiana nella Finalissima contro l’Argentina, ha raggiunto l’accordo insieme al suo agente Davide Lippi con il Los Angeles FC: manca ora soltanto la firma per il trasferimento in USA. Chiellini e il suo agente hanno incontrato in questi giorni a Londra, in occasione proprio della Finalissima Italia-Argentina, Will Kuntz, general manager del Los Angeles FC, definendo le intese definitive per il trasferimento in California. Il Los Angeles FC è al momento in testa nella classifica della Western Conference della regular season della MLS. La squadra allenata da Steve Cherundolo e in cui milita anche il messicano Carlos Vela è infatti a quota 29 punti dopo 14 giornate, a +4 sul Dallas. Il capocannoniere del Los Angeles FC al momento è proprio Carlos Vela con 6 reti segnate. I californiani al momento hanno il miglior attacco dell’intera MLS con 29 gol, ma sono soltanto la settima difesa, avendo subito 16 reti. L’ingaggio di Chiellini porterà certamente grande esperienza alla squadra di Cherundolo per prendere il largo in classifica e provare successivamente a vincere i playoff.

Fonte: Gianlucadimarzio.com