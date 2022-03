SKY, Compagnoni: “Il Napoli deve dimostrare di saper reagire per lottare per lo scudetto”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dovrà dimstrare di saper reagire al momento. A Verona ci vorrà una grande reazione, se ci riuscirà allora vorrà dire che è pronto per lottare fino in fondo. Se questa reazione non dovesse arrivare, allora sarà la dimostrazione che questa squadra in realtà non è pronta per lo Scudetto. Anche contro il Milan abbiamo visto un calo di ritmo inconcepibile, forse perchè alcune certezze sono venute meno. Se il Napoli avesse spinto come nei primi 15′, secondo me l’avrebbe portata a casa”.