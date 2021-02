SKY, Compagnoni: “Il Napoli non è brillantissimo, ma fatico a capire il disfattismo”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non abbiamo visto un bel Napoli ieri. Lo 0-0 non è un brutto risultato perché è una semifinale che si gioca in due partite. Il Napoli ha il 50% di possibilità di superare il turno. E’ tutto aperto. La squadra è pienamento in corsa per andare in finale. Bisogna guardare il risultato. Certo la prestazione è stata brutta ma il risultato no. Il Napoli in questo momento non vive un momento di brillantezza. I tifosi sono liberi di criticare ma bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. In campionato il Napoli è a due punti dalla zona Champions con una partita in meno. E’ in corsa per l’Europa League e per la finale di Coppa Italia. Mi sarei aspettato qualcosa in più dal mercato ma capisco le difficoltà economiche. Tutto questo disfattismo faccio fatica a capirlo”.