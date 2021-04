Paolo Condò, opinionista di ‘Sky Sport’, è intervenuto nel postpartita del match tra Parma e Crotone per parlare di Ounas:

“Ounas è solo in prestito dal Napoli, dove non è riuscito ad emergere per gli infortuni e anche per la grande concorrenza sulle fasce d’attacco. In questa stagione sta retrocedendo col Crotone, ma sta meritando di restare in Serie A con una squadra almeno di metà classifica”.