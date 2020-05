SKY – Consiglio di Lega, si lavora per ripartire il 13 giugno: restano delle perplessità

È terminato il Consiglio di Lega previsto per oggi. Il tema principale: la ripartenza del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è confermata la data del 13 giugno come quella preferita per far ripartire la stagione.

Per il resto, la riunione sarebbe aggiornata a venerdì, vale a dire il giorno dopo l’incontro previsto con il Ministro Spadafora.

Resta qualche dubbio anche sul Piano B, quello invocato da Malagò nel caso in cui il calcio dovesse nuovamente interrompersi. Non ci sarebbe, secondo le indiscrezioni, unione di intenti per un piano che verrà probabilmente presentato, ma che dovrà essere ridiscusso. Al centro del progetto ci sarebbe l’organizzazione di playoff e playout per chiudere la stagione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com