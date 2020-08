Sky – Conte, colloquio con Zhang: priorità all’Europa League, poi si deciderà se continuare insieme

Sky riporta la situazione dell’Inter dopo il colloquio tra l’allenatore Antonio Conte e il Presidente Steven Zhang ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato, entrambe le parti avrebbe convenuto di concentrarsi maggiormente sull’Europa League, di fatto l’unico e ultimo obiettivo dell’Inter per questa stagione calcistica. Solo successivamente si deciderà se continuare insieme oppure no, anche in base a quanto emergerà dalla competizione europea.

Priorità al campo dunque in casa Inter, con un incontro a fine stagione che però sarà inevitabile. Oggi il tecnico è tornato a parlare, spiegando di avere in mente un progetto triennale con la squadra nerazzurra. La sua permanenza a fine stagione però è tutt’altro che certa. Molto dipenderà non solo dai risultati finali ottenuti ma anche dalle garanzie che Conte otterrà dalla società.