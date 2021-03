La moviola di SKY ha analizzato il contratto in area di rigore tra Bakayoko e Theo Hernandez, durante Milan-Napoli, non sanzionato dall’arbitro. Caressa e De Grandis ne parlano così: “Il tocco sicuramente c’è. É un rigore che l’arbitro può fischiare, ma non so quanto sia da VAR. L’arbitro lo vede e non lo considera lui stesso errore grave, per questo non lo assegna”.