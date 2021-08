SKY – De Laurentiis è a Castel di Sangro, in arrivo anche l’agente di Insigne: le ultime

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport ed inviato a Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato oggi in ritiro. Resterà in Abruzzo fino al 14 per essere vicino alla squadra e a Spalletti. Nei prossimi giorni è atteso anche l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. La presenza a Castel di Sangro del patron azzurro può essere un segnale per il capitano. Si spera di trovare un accordo tra le parti prima dell’inizio del campionato. Oltre alla questione Insigne, il Napoli cerca sempre un esterno sinistro e un centrocampista. Luperto andrà all’Empoli, Palmiero potrebbe restare”.