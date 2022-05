Secondo quanto riportato da Sky Sport, finora nessun club si è mosso in maniera convinta per preparare una trattativa con il Napoli per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, dunque, non ha ricevuto offerte se non quella del Napoli per il rinnovo del contratto che lo porterebbe ad essere anche il capitano del futuro degli azzurri. Il Napoli, dal canto suo, non accetterà proposte inferiori ai 40 milioni di euro.