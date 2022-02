SKY, Di Canio: “Fossi in Spalletti penserei bene se schierare Koulibaly contro l’Inter”

Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Calcio Club” su Sky Sport: “Se io fossi in Spalletti penserei bene se far giocare contro l’Inter Koulibaly dopo la festa per la vittoria della Coppa d’Africa, o confermare Juan Jesus con Rrahmani. E’ difficile tornare a giocare dopo aver giocato su un campo con la sabbia come in Camerun. Lobotka e Demme sembrano gli omini del Subbuteo, non hanno la fisicità di Anguissa ma bisogna dire che lo slovacco non perde una palla”.