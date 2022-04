SKY, Di Marzio: “Kvaratskhelia e Olivera i primi acquisti del Napoli”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Giochiamo d’anticipo, trasmissione in onda su Canale 8:

“Mercato Napoli? Kvaratskhelia è praticamente chiuso, si devono aspettare solo i tempi tecnici per formalizzare. Mi dicono tutti che il Napoli ha preso un giocatore forte e di talento, bisognerà vedere l’adattamento al calcio italiano ma è un elemento che può migliorare. Anche per Oliveira si sta trattando, non credo ci saranno sorprese nonostante il Getafe sia un club particolare. Saranno loro i primi due acquisti.

Rivoluzione Napoli? Spalletti non è un allenatore che richiede tanto sul mercato. Il Napoli ha tanti pezzi pregiati, come Koulibaly, Fabian e Osimhen, gli acquisti dipenderanno anche dalle uscite ma mi auguro che questi tre possano restare.

Vendita di Osimhen? Nelle dinamiche del mercato internazionale bisognerebbe capire quale squadra possa tentare il nigeriano e spendere tanti soldi per lui. L’unica potrebbe essere il Manchester United, che dopo l’arrivo di Ten Haag potrebbe investire per un attaccante in grado di attaccare la profondità. Mi auguro resti, anche perché con la vetrina internazionale della Champions l’attaccante potrebbe mirare a top club come il Real Madrid l’anno dopo. Post Insigne? Il georgiano è una calciatore che ha caratteristiche simili a lui secondo il Napoli.

Traoré? Si dovrebbe vendere uno tra Fabian e Zielinski. Mi auguro ci sia una chance per Gaetano, che sta facendo molto bene a Cremona. Sarebbe bello vedere un prodotto del settore giovanile in azzurro da inizio stagione”.