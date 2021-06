SKY – Donnarumma al PSG, domani potrebbe arrivare la chiusura definitiva

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a ‘Calciomercato – L’Originale’ sul futuro di Gigio Donnarumma: “Si sta per chiudere uno dei grandi tormentoni del 2021: ci siamo quasi per Donnarumma al PSG. Già domani potrebbe arrivare la chiusura definitiva. Da quanto so l’accordo è di 5 anni di contratto a 12 milioni a stagione tra fisso e bonus facili più bonus difficili che potrebbero far aumentare la cifra dell’ingaggio; la Juve è fuori ormai da giorni, il Barcellona ha rinunciato. Donnarumma potrebbe fare le visite mediche a Firenze ma tutte le strade portano a Parigi. Ci sono stati contatti con Leonardo, Nasser ha spinto tantissimo affinché il suo club scegliesse il portiere del futuro. Si giocherà il posto con Navas: non c’è una gerarchia definita. Lo stesso Gigio Donnarumma ha detto sì. Si era parlato della commissione: la Ligue1 la vieta oltre la percentuale derivante dall’ingaggio del calciatore, cioè del 5%; non si possono fissare clausole rescissorie e anche percentuali sulla futura rivendita”.