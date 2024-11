SKY – Dragusin soluzione per Napoli e Juve: le ultime

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Quale la squadra che ha fatto il miglior mercato estivo?

“Se guardo la classifica dico Fiorentina e Lazio. Sono quelle che stanno dando sul campo delle risposte persino sorprendenti rispetto alle previsioni. Mi aspettavo meno la Lazio a un livello così alto: hanno vissuto un’estate turbolenta con l’addio di Tudor e l’arrivo di Baroni che era accreditato da pochi su quel livello. C’è stata una rivoluzione e sono arrivati tanti giocatori di non primissima fascia che però sono stati valorizzati. E poi penso il Napoli, che doveva rifondare e non solo ricostruire. Domenica ho visto dal vivo Buongiorno ed è impressionante. E poi McTominay, Lukaku… Sono acquisti importanti come peso specifico, tant’è che dal decimo posto sono primi in classifica alla pausa”.

Il miglior colpo in assoluto dell’estate?

“Io dico Buongiorno. È riuscito a cambiare completamente un reparto, il Napoli dal punto di vista difensivo ha raggiunto livelli altissimi, con il solo inserimento di un giocatore, oltre che dell’alleantore. Può diventare anche una colonna della Nazionale, il trasferimento è stato particolare: lo volevano anche Inter e Atalanta, ma non sapeva se partire… Vero che lo hanno pagato tanto ma tra qualche anno può valere 80 milioni”.

A gennaio tutte le big sembra debbano muoversi. Un nome più caldo?

“Forse l’Inter è l’unica che, se non avrà contrattempi, ha poco da fare, avendo già le coppie giuste in ogni ruolo. Dragusin può essere una soluzione sia per il Napoli che la Juventus, anche se il Tottenham non vorrebbe farlo partire in prestito. A gennaio servono giocatori pronti e uno come lui può rappresentare un investimento sicuro”.