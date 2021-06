SKY – È finita tra Gattuso e la Fiorentina: non ci sono più margini

Cresce sempre di più la tensione tra Rino Gattuso e la Fiorentina, una situazione delicata emerse nelle ultime ore. Abbiamo già visto qui i motivi della frattura, con il rapporto gelido tra il club e l’agente (anche di Gattuso) Jorge Mendes.

Ora arriva la parola fine. Gattuso non sarà più l’allenatore della Fiorentina, un’avventura durata meno di un mese. Come riporta Sky, non ci sono più margini per ricomporre tra l’allenatore ex Napoli e la squadra viola. Si è quindi arrivati a una frattura definitiva, la Fiorentina dovrà cercare un altro allenatore