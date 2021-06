SKY – Euro 2020, resta un lume di speranza per Pessina: effettuati tre tagli dal CT Mancini

Dopo le le 3 esclusioni eccellenti di Mancini, Pessina e Politano da parte del CT Roberto Mancini nella lista dei convocati per Euro 2020, le speranze per il centrocampista dell’Atalanta sembrano non essere del tutto finite. Inizialmente ci si aspettava che i tagli fatti da Mancini sarebbero stati solo due, ma con la convocazione di Giacomo Raspadori, bomber del Sassuolo, sono aumentati a tre. Al momento però Mattia Pessina rimane aggregato alla prima squadra e continuerà ad allenarsi con il resto del gruppo in via precauzionale, anche perchè il regolamento prevede la possibilità di effettuare un cambio in rosa qualora si presentasse un infortunio ad un giocatore prima dell’inizio del campionato europeo. Lo riporta il sito gianlucadimarzio.com.