Uno dei nodi ancora da sciogliere, in vista della prossima stagione, è quello legato al rinnovo di Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha intenzione di prolungare il contratto per non perderlo a parametro zero, con un’offerta a cifre rivisitate verso l’alto rispetto a quelle attuali. Il presidente del Napoli, però, continuerà a valutare le offerte che arriveranno.