Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal dando aggiornamenti sugli infortunati in casa Napoli in vista delle prossime partite: “Anguissa ha fatto del lavoro in campo, stesso discorso per Insigne, per Fabian invece solo esercizi in palestra. Quasi impossibile vedere lo spagnolo in campo, per gli altri due dipenderà molto dalle sensazioni che avranno soprattutto domani”.