SKY – Fiorentina, arriva Kouamé dal Genoa: cifre e dettagli

Accordo raggiunto tra la Fiorentina e il Genoa per il trasferimento in maglia viola di Christian Kouamé , attaccante classe ’97 attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato. L’incontro tra i due club ha portato alla fumata bianca, tanto che proprio in questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le due società.

La Fiorentina, che non sottoporrà il giocatore alle visite mediche approfondit e come invece aveva in mente in un primo momento, ha ottenuto l’ok da parte dei medici che stanno seguendo il recupero dell’attaccante del Genoa.