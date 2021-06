SKY – Fiorentina, contatti con lo Spezia: può essere il giorno di Italiano

Proseguono i contatti, come riporta Sky Sport, tra Fiorentina e Spezia per trovare l’intesa su Vincenzo Italiano. Oggi può essere la giornata giusta per la definizione della trattativa.

Già nelle ultime ore si era registrata l’apertura del club ligure a liberare l’allenatore – che, ricordiamo, ha una clausola di risoluzione da 1 milione e 780 mila euro lordi – e il suo staff che invece non ha una clausola (verrà inserito un giovane come contropartita). Ora nuovi contatti per cercare di chiudere già in giornata.