SKY – Fiorentina, è fatta per Italiano: incontro per il via libera

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, è quasi fatta per l’arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, sostituirà Gennaro Gattuso. Ecco quanto scritto da Gianluca Di Marzio sul proprio sito: “Vincenzo Italiano è in arrivo alla Fiorentina. L’allenatore è già in Toscana e oggi è previsto un incontro con il presidente dello Spezia Platek per avere il via libera finale. Una volta risolto il contratto con lo Spezia, Vincenzo Italiano potrà firmare il suo contratto con la Fiorentina. Dopo la complessa vicenda Gattuso, la Fiorentina ha finalmente il suo allenatore per la prossima stagione“.