La Fiorentina ha ricevuto un’offerta dal Barcellona per Amrabat: il giocatore non si è allenato in mattinata, al club viola è stata avanzata un’offerta per il prestito oneroso da 4 milioni più diritto di riscatto da 36 milioni. Offerta rifiutata in tronco, i viola non vogliono lasciar andare uno dei migliori giocatori del Mondiale solo in prestito, neanche se a chiedere il calciatore è un club come il Barcellona.

fonte: gianlucadimarzio.com